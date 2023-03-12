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Собянин рассказал о возможностях детских технопарков Москвы

12:48
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

В столице растёт количество площадок допобразования

В этом году в Москве будет увеличено число площадок дополнительного образования. Каждый столичный школьник сможет посещать их недалеко от дома, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

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Мэр напомнил, что сейчас во всех округах Москвы открыты 21 детский технопарк и 210 коммерческих площадок. В технопарках юные москвичи изучают современные профессии: робототехнику, нейросети, VR, основы дизайна и анимации. В технопарках установлено высокотехнологичное оборудование для учёбы и экспериментов.

Сами участники говорят, что площадки за время обучения становятся для них вторым домом. Им нравятся атмосфера и работа с профессиональным оборудованием. Что важно, многие планируют дальнейшую учёбу по выбранной в технопарке специальности, указал Собянин.

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