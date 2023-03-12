Собянин рассказал о возможностях детских технопарков Москвы

В столице растёт количество площадок допобразования

В этом году в Москве будет увеличено число площадок дополнительного образования. Каждый столичный школьник сможет посещать их недалеко от дома, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что сейчас во всех округах Москвы открыты 21 детский технопарк и 210 коммерческих площадок. В технопарках юные москвичи изучают современные профессии: робототехнику, нейросети, VR, основы дизайна и анимации. В технопарках установлено высокотехнологичное оборудование для учёбы и экспериментов.

Сами участники говорят, что площадки за время обучения становятся для них вторым домом. Им нравятся атмосфера и работа с профессиональным оборудованием. Что важно, многие планируют дальнейшую учёбу по выбранной в технопарке специальности, указал Собянин.

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