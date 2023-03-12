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Мир отметил День домашних насекомых

14:45
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

Москвичи заводят жуков и бабочек

На этой неделе прогрессивное человечество отметило День домашних насекомых. Не тех, что паразиты и вредители, от которых избавляются дихлофосом, а тех, кого покупают сознательно, холят и лелеют, и воспринимают как любимых питомцев.

Для многих москвичей бабочки, жуки, многоножки и какие-нибудь богомолы оказываются милее привычных кошек и собак. Впрочем, есть и энтузиасты, что заводят и тех, и других.

В том, что у каждого свои тараканы, убедилась Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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