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Минздрав предупредил о повышенных рисках для здоровья из-за погоды

14:15
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

Следует соблюдать осторожность

В Минздраве предупредили о повышенных рисках для здоровья россиян из-за погоды. В ближайшие дни в центральной части страны установится опасная погода. Среди её явлений – сильная гололедица и пониженное давление.
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В связи с этим в Минздраве рекомендуют пожилым и маломобильным гражданам соблюдать осторожность во избежание травм, а пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями - контролировать собственное самочувствие. Водителям на дорогах также следует проявлять максимальную осторожность.

Ранее синоптики сообщили о циклоне в столичном регионе. Днём 12 марта будет идти дождь при плюсовой температуре, в ночь на понедельник похолодает до минус четырёх градусов, пойдёт мокрый снег. Ожидается, что в центральной части России 12-13 марта выпадет рекордное количество осадков.

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