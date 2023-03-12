Минздрав предупредил о повышенных рисках для здоровья из-за погоды

Следует соблюдать осторожность

В Минздраве предупредили о повышенных рисках для здоровья россиян из-за погоды. В ближайшие дни в центральной части страны установится опасная погода. Среди её явлений – сильная гололедица и пониженное давление.

В связи с этим в Минздраве рекомендуют пожилым и маломобильным гражданам соблюдать осторожность во избежание травм, а пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями - контролировать собственное самочувствие. Водителям на дорогах также следует проявлять максимальную осторожность.

Ранее синоптики сообщили о циклоне в столичном регионе. Днём 12 марта будет идти дождь при плюсовой температуре, в ночь на понедельник похолодает до минус четырёх градусов, пойдёт мокрый снег. Ожидается, что в центральной части России 12-13 марта выпадет рекордное количество осадков.

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