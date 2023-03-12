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Собянин рассказал о проекте "Открой#Моспром"

15:11
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

Он пользуется большой популярностью

На экскурсиях по столичным предприятиям побывали свыше 11,5 миллиона человек за пять лет. О проекте "Открой#Моспром" рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
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Мэр отметил, что авторы экскурсий постоянно ищут новые интересные форматы. К примеру, на промышленных площадках теперь проходят концерты и спектакли, на фабриках можно попробовать себя в роли производителей сладостей или косметики.

Особое внимание – студентам технических вузов, для них есть отдельное направление - "МОСПРОМ STUDWEEK". Студенты посещают заводы, соревнуются в решении прикладных задач и проходят быстрые собеседования.

В проекте "Открой#Моспром" участвуют предприятия с вековой историей. Среди них - косметическая фабрика "Свобода" и фабрики холдинга "Объединëнные кондитеры".

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