В Кишинёве начались столкновения между полицией и митингующими

Есть задержанные

На антиправительственном митинге в Кишинёве начались столкновения между его участниками и полицией. Стражи порядка перед этим преградили путь многотысячной колонне на главную площадь молдавской столицы, сообщает ТАСС.

Колонна упёрлась в полицейский кордон, отдельные группы людей пытаются его прорвать. Демонстранты скандируют "Долой диктатуру", "Долой Майю Санду".

Ранее полиция задержала более 50 участников акции протеста оппозиции. Как сообщили силы правопорядка, это было сделано из-за подозрительного поведения граждан. У них изъяты запрещенные предметы, в том числе ножи.

12 марта в Кишинёве проходит митинг в рамках акции "Движение за народ". Часть активистов из провинции полиция не пустила в столицу, люди организуют стихийные акции протеста прямо на трассах.

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