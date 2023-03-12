Об этом сообщили в Минобороны России

Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты два украинских вертолёта Ми-8 и семь снарядов HIMARS и "Ураган". Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Вертолёты были уничтожены в Запорожской и Харьковской областях, а снаряды – в Херсонской области.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. Потери противника на этом направлении за сутки составили до 45человек, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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