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Собянин: С открытием БКЛ число станций метро, МЦК и МЦД достигло 355

16:12
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

В этом году будут запущены ещё два диаметра

С вводом Большой кольцевой линии в Москве теперь 355 станций рельсового транспорта. В этом году город запустит ещё два диаметра - МЦД-3 и МЦД-4, а также откроются пять новых станций метро. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что рельсовый транспорт в столице - самый подходящий способ передвижения для жителей мегаполиса. Он быстрый, экологичный, не зависящий от пробок.

Развитие рельсового транспорта идёт на пользу экономике города: там, где появляются новые станции, растёт бизнес, создаются рабочие места и точки притяжения, указал Собянин.

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