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Собянин: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%

17:32
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

Его откроют в 2023 году

Часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара будет введена в строй в мае этого года. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что участок МСД готов более чем на 80%. После его открытия здесь будет 11 километров новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход.

Новая дорога значительно улучшит транспортную доступность района Печатники, указал Собянин.

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