Лукашенко отправился с визитом в Иран

Он продлится два дня

Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Иран. Он продлится два дня, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Предполагается, что главной темой переговоров Лукашенко в Тегеране станет развитие двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Речь пойдёт о важных проектах в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

В феврале Лукашенко был с визитом в Китае, где провёл многочасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На этой неделе президент заявил, что Китай для Белоруссии сегодня – точка опоры в огромном Азиатском регионе.

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