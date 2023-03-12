Между Киевом и Вашингтоном возникли серьёзные разногласия

Об этом узнали журналисты влиятельного издания

Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по поводу конфликта на Украине. Об этом узнали журналисты влиятельного издания Politico.

Новыми очагами напряжённости в отношениях двух стран стали взрывы на "Северных потоках", плачевная для ВСУ ситуация в Артёмовске и стремление киевского режима бороться за Крым.

В статье с недвусмысленным заголовком "Маленькие трещины: военное единство США и Украины медленно разрушается" указывается, что Белый дом предупредил Владимира Зеленского о недопустимости проведения некоторых военных действий за пределами Украины. Не исключено, что в Вашингтоне не одобряют планы Киева по наступлению на Крым, о чём власти на Украине заявляли уже не раз.

Вероятно, что из-за этого США и их союзники не хотят передавать киевским властям военные самолёты и ракеты большой дальности. Также задерживаются поставки танков, о которых Киев и Вашингтон договорились в прошлом месяце.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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