Банковская система США находится в шаге от кризиса

Он может разразиться уже 13 марта

США грозит кризис банковской системы, утверждает американское интернет-издание Axios. Коллапс финансовой сферы произойдёт в случае, если до 13 марта не будет выработан план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank.

10 марта В США рухнул один из крупнейших банков - Silicon Valley Bank. Он стал самым крупным банком, обанкротившимся после последнего финансового кризиса 2008 года.

SVB - крупнейший банк Кремниевой Долины, в нём хранились средства стартапов и венчурных фондов.

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