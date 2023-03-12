Три человека погибли во время обстрела территории ЛНР из HIMARS

15 мирных жителей ранены

Три человека погибли, ещё 15 получили ранения во время обстрела Перевальска в ЛНР. Об этом сообщил журналистам врио главы республики Леонид Пасечник. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Днём 12 марта украинские военные выпустили по Перевальску одну ракету из американской системы залпового огня HIMARS. Обстрел вёлся из района города Часов Яр, находящегося в ДНР.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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