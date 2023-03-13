Экипажи танков Т-90М уничтожили несколько опорных пунктов радикалов

Точными залпами танкисты подавляют огневые точки противника

Несколько опорных пунктов украинских радикалов уничтожили экипажи танков Т-90М "Прорыв". Кадры боевой работы представило Минобороны.

Так наша бронетехника оказывает поддержку наступающим штурмовым отрядам. Точными залпами танкисты подавляют огневые точки врага, поражая живую силу, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ.

Корректировку ведут с помощью беспилотников. Электронные системы наведения позволяют наносить удары из мощной пушки калибра 125 миллиметров по целям, которые находятся на расстоянии до 5 километров.

"Поддерживаем огонь нашей пехоты, продвижение вперед. Если цели не видны на прямой наводке, мы уже непосредственно переходим на закрытые огневые позиции. Эта машина отличается своей маневренностью, обладает очень высоким потенциалом в ведении боевых действий", - отметил командир танкового взвода.

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