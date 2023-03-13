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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:55
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Рядовой Максим Новиков под артобстрелом восстановил исправность тяжелой огнеметной системы

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах участников спецоперации по защите Донбасса.

Рядовой Максим Новиков под артобстрелом противника оперативно восстановил исправность тяжелой огнеметной системы. Это позволило экипажу не только поменять позицию, но и нанести удары по врагу. Уничтожены 10 радикалов и два БТР. Потерь среди наших бойцов нет.

Рядовой Андрей Скорбач в составе расчета гаубичной самоходно-артиллерийской батареи обнаружил украинских диверсантов и вместе с экипажем ПТУР открыл огонь по противнику. Несмотря на ответные удары, Андрей уничтожил два вражеских танка и свыше десяти националистов. Понеся серьезные потери, неприятель отступил.

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