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В Приморском и Хабаровском краях разгулялась непогода

08:58
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Часть Владивостока и несколько поселков остались без электричества

Непогода разгулялась в Хабаровском крае: закрыты местные аэропорты в Комсомольске-на-Амуре и Советской Гавани. Техника пока не справляется с расчисткой взлетно-посадочных полос. Ряд рейсов перенесен на более поздний срок и в воздушной гавани Хабаровска, передает "ТВ Центр".

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Циклон обрушил на регион обильные осадки и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду. На дорогах образовались гололед и снежные заносы. Движение автобусов и большегрузов ограничено даже по федеральным трассам. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. А по возможности - не выезжать за пределы населенных пунктов. К вечеру, скорее всего, будет закрыта паромная переправа Ванино-Холмск, сообщили в региональном МЧС

"В связи со сложными погодными условиями внесены ограничения движения большегрузного и пассажирского транспорта по направлениям Хабаровск-Владивосток, а также Хабаровск-Лидога-Ванино с заездом в Комсомольск-на-Амуре. В целях оказания помощи автомобилистам, оказавшимся в сложной ситуации, организовано дежурство четырех групп спасателей на полноприводной технике", - сообщила Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Не покидает циклон и Приморский край. За сутки там выпала месячная норма осадков. Часть Владивостока и несколько поселков остались без электричества. Часть дорог остается закрытой для грузовиков, нельзя проехать через перевал "Высокогорский".

В столице региона отменены занятия для младших классов, остальные ученики могут посещать школу на усмотрение родителей. Власти города предложили компаниям перевести сотрудников на удаленку. И хотя коммунальщики постоянно проводят прометание улиц, непрекращающийся снегопад сводит их усилия на нет.

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