"Долой диктатуру и президента": главное о ситуации в Молдавии

Недовольство граждан связано с резким ростом цен на продукты и тарифов ЖКХ

Дорогу к дому правительства протестующим в Кишиневе блокирует полиция и спецназ. Начинаются столкновения. Толпе удается прорвать первое кольцо оцепления, но второй кордон в нескольких кварталах от цели люди уже преодолеть не могут. Сотрудники МВД задерживают более 50 человек. Но митинг все равно начинают. Прямо на дороге.

В Кишиневе в протестах приняло участие несколько тысяч человек, а могло быть больше. В молдавскую столицу люди ехали со всей страны. Но автобусы не пропустили. Митингующие обвиняют полицию в превышении полномочий.

Есть кадры, как сотрудники МВД составляют списки пассажиров автобусов. Оппозиция заявляет, что власти угрожают участникам митинга проблемами. Например - на работе. Судя по видео, есть и пострадавшие.

В некоторых районах страны митингующие выходили из заблокированных автобусов и выстраивались живой цепью на дорогах, чтобы парализовать движение. Часть людей после остановки автобусов, пошла в Кишинев пешком. Однако полиция вмешивалась и здесь - силовики и одетые в гражданскую одежду молодые люди выстраивались в цепочки поперек толпы.

Митингующие недовольны ростом инфляции. Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, на электроэнергию - почти в четыре раза. Люди потребовали от власти оплатить за них зимние счета за отопление и электричество. Правительство и президент Майя Санду, по мнению собравшихся, должны уйти в отставку. Протестующие кричат "Жос", что значит "долой".

Жесткость своих действий власти объясняли тем, что митинг является пророссийским и якобы полностью контролируется из Москвы. В беспорядках на улице силовики усмотрели след российских спецслужб и даже отчитались о задержании неких провокаторов. Прозападные СМИ митинг в Кишиневе или просто не заметили, или сообщили, что все это, мол, пророссийские диверсанты, задача которых - дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы заменить правительство.

За митингом стоит оппозиционная партия "Шор". Там эти обвинения называют попыткой властей Молдовы отвлечь общественность от собственных провалов. Кроме того, бросаются в глаза двойные стандарты оценки ситуации западными странами. В отличие от Грузии, где Вашингтон за разгон антироссийской толпы пригрозил властям санкциями, в Молдавии действия силовиков никто не критиковал. Хотя здесь им в основном противостояли пожилые люди, которые едва сводят концы с концами. Администрация Байдена вдобавок пообещала Кишиневу денег - 300 млн долларов.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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