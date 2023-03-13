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По Франции прокатилась седьмая волна протестов

09:16
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Граждане недовольны пенсионной реформой

Во Франции сегодня продолжат бастовать против пенсионной реформы. В стране отменена почти половина региональных и скоростных поездов, сообщает "ТВ Центр".

В эти выходные по всей стране прокатилась уже седьмая волна манифестаций. По данным МВД, в ней приняли участие около 400 тысяч человек. Не обошлось без столкновений с полицией. Протестующие забрасывали силовиков камнями и бутылками, поджигали мусор. Задержаны более трех десятков нарушителей порядка.

Реформа, которой недовольны французы, предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену некоторых льгот. Сенат накануне одобрил предлагаемый правительством законопроект. Если обе палаты парламента 16 марта проголосуют "за", то документ будет окончательно утвержден.

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