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КНДР запустила две стратегические ракеты с подводной лодки

09:18
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Пуск был произведен с субмарины "Корабль-герой 24 августа"

Пхеньян впервые запустил две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Пуск произведен с субмарины "Корабль-герой 24 августа" в преддверии совместных учений США и Южной Кореи.

Власти КНДР заявили, что это контрмеры, принятые против маневров Вашингтона и Сеула. За два часа и шесть минут ракеты пролетели полторы тысячи километров и точно поразили цель в Японском море.

Минобороны Северной Кореи выразило удовлетворение результатами пусков. В свою очередь, в Токио уже заявили, что такие испытания угрожают миру в регионе, а Сеул привел свою армию в повышенную готовность.

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