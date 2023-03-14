Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

День, когда следует проявлять осторожность

Овны

Нептун сегодня создает помехи, из-за чего могут возникнуть непонятные ситуации с поездками. Старайтесь точно выражаться при общении, иначе вас неправильно поймут.

Тельцы

Вы можете понести убытки от своей деятельности в социальных сетях или совместного бизнеса. Если вы только думаете заняться раскруткой канала, знайте: денег этот проект не принесет.

Близнецы

Неподходящий день для поисков работы или подработки, продажи своих услуг или изделий. Ваш Марс под негативными лучами Нептуна - затаитесь на недельку.

Раки

Люди, о намерениях которых вы не догадываетесь, сегодня могут вам вредить или завидовать. Не афишируйте свои успехи и не делитесь ни с кем планами на будущее.

Львы

Не стоит давать сегодня в долг или вступать в деловые партнерства с друзьями - потеряете и деньги, и дружбу. Сосредоточьтесь на учебе, познавательных каналах.

Девы

Сегодня день обманов и коварства - будьте осторожны, особенно на работе, в бизнесе и личной жизни. Не делайте ничего, что кажется подозрительным.

Весы

Вам на время стоит отказаться от алкоголя, энергетиков и лекарств, в которых вы сомневаетесь. Пока Нептун и Марс не ладят, озаботьтесь своим здоровьем.

Скорпионы

Вы можете стать мишенью для аферистов и мошенников в личной жизни и темах, связанных с детьми. Не ищите через интернет услуги, откажитесь от знакомств.

Стрельцы

Если вы занимаетесь вопросами недвижимости, сделайте паузу на четыре-пять дней. Негативное влияние планет может вылиться в опрометчивое решение или банальный обман.

Козероги

Даже если вы так хорошо знаете дорогу, что можете вести машину с закрытыми глазами, будьте сегодня осторожны за рулем. Трассы и транспорт - уязвимые темы.

Водолеи

Вас могут обмануть собственные дети или романтические партнеры. Отключите наивность полностью и старайтесь быть беспристрастными, принимая решения.

Рыбы

Ваша фантазия и реальные жизненные проблемы рискуют слиться воедино. В идеале хорошо бы сегодня поделиться своими страхами с психологом или другом.

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