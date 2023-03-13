Фильм "Все везде и сразу" получил главный "Оскар"

Картина завоевала семь статуэток

В США в 95-й раз прошла церемония вручения кинонаград "Оскар". Статуэтку в номинации "Лучший фильм года" получила картина "Все везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.

Всего этот фильм получил семь наград, в том числе за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Сыгравшие в ленте Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куан отмечены как лучшие актриса и актер второго плана.

Лучшими актерами признаны Брендан Фрейзер за роль в фильме "Кит" Даррена Аронофски и Мишель Йео за роль в ленте "Все везде и сразу".

"Оскар" за лучший иностранный художественный фильм получила картина "На западном фронте без перемен" (Германия).

Награда за лучший адаптированный сценарий досталась картине "Говорят женщины" Сары Полли.

"Пиноккио Гильермо Дель Торо" стал обладателем "Оскара" как лучший анимационный фильм, сообщается на официальном сайте кинопремии.

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась 12 марта (в ночь на 13 марта по Москве) в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. При этом Американская академия киноискусств второй год подряд отказалась предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить с видеообращением.

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