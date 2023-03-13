В Белгородской области система ПВО сбила четыре ракеты

При обстреле ВСУ пострадал один человек

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, система ПВО сбила четыре ракеты. Последствия на земле уточняются.

При этом известно об одной пострадавшей, бригада скорой медицинской помощи выехала на место происшествия. Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи госпитализировали. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях.

Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. 6 марта сообщалось, что при очередном обстреле пострадал мужчина, получивший осколочное ранение руки. Имеются повреждения от осколков украинских снарядов нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.

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