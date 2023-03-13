Бойцы ВСУ оказались перед угрозой "котла" в Авдеевке

Подразделения Вооруженных сил России продолжают спецоперацию

Украинские военнослужащие, занимающие позиции в Авдеевке, оказались перед угрозой попадания в "котел". Об этом в понедельник, 13 марта, пишет Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Как говорится в канале, ситуация в Авдеевке для ВСУ ухудшилась из-за активных действий российской армии под Донецком. Украинские аналитики отмечают, что "русские наращивают усилия по обходу Авдеевки с севера и Запада", при этом "особенно усилились штурмы севернее линии Опытное-Водяное, у ВС РФ фиксируются тактические успехи".

Что касается "авдеевского отрезка", "к сожалению, россиянам удалось зайти и закрепиться в Красногоровке и южнее в сторону Каменки".

При этом продолжаются атаки на Северное, бои в Марьинке, "также русские пытаются прорвать оборону ВСУ у Первомайского".

Ранее сообщалось, что в Авдеевке российские подразделения штурмуют позиции боевиков в частном секторе. Самый опасный и одновременно хорошо укрепленный участок ВСУ — Авдеевская промзона, где украинские военные установили в ангарах танки и пушки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"