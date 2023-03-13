ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бойцы ВСУ оказались перед угрозой "котла" в Авдеевке

09:01
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Подразделения Вооруженных сил России продолжают спецоперацию

Украинские военнослужащие, занимающие позиции в Авдеевке, оказались перед угрозой попадания в "котел". Об этом в понедельник, 13 марта, пишет Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Российские силы пробили брешь в обороне ВСУ под Авдеевкой
В Авдеевке уничтожен командный пункт ВСУ

Как говорится в канале, ситуация в Авдеевке для ВСУ ухудшилась из-за активных действий российской армии под Донецком. Украинские аналитики отмечают, что "русские наращивают усилия по обходу Авдеевки с севера и Запада", при этом "особенно усилились штурмы севернее линии Опытное-Водяное, у ВС РФ фиксируются тактические успехи".

Что касается "авдеевского отрезка", "к сожалению, россиянам удалось зайти и закрепиться в Красногоровке и южнее в сторону Каменки".

При этом продолжаются атаки на Северное, бои в Марьинке, "также русские пытаются прорвать оборону ВСУ у Первомайского".

Ранее сообщалось, что в Авдеевке российские подразделения штурмуют позиции боевиков в частном секторе. Самый опасный и одновременно хорошо укрепленный участок ВСУ — Авдеевская промзона, где украинские военные установили в ангарах танки и пушки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.