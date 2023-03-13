В Китае отметили связь оборонного бюджета США с риском мировой войны

В 2023 году США планируют выделить на оборону 842 млрд долларов

Чтобы оценить риск возникновения глобальной войны, достаточно изучить расходы США на оборону. Такое мнение высказывают аналитики китайского издания Global Times.

По мнению авторов издания, "высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны".

При этом в 2023 году утвержденный Байденом бюджет США на оборону в четыре раза превышает оборонный бюджет Пекина. Китай придерживается оборонительной политики, тогда как Вашингтон действует агрессивно, подчеркивают журналисты.

Военно-промышленный комплекс США, как указывает Global Times, занимает одну из ключевых ролей в американской политике, поэтому власти предпочитают тратить бюджет на оборонную сферу, а не на нужды собственных граждан. При этом "большие боссы" с Уолл-стрит и из Белого дома видят в глобальных конфликтах способ заработать денег, однако раздувание конфликтов негативно влияет на весь мир.

В декабре 2022 года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, объем которого оказался рекордным. Согласно документу, ассигнования на оборону увеличены с прежних 778 млрд долларов до рекордных 847,3 млрд. Из этой суммы 10 млрд долларов выделяется на военную помощь Тайваню, еще 800 млн — Украине, а 6 млрд долларов предназначены на "сдерживание России".

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