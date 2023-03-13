В Россию из сирийских лагерей беженцев вернулась группа детей

Самолет ВКС России приземлился в аэропорту "Шереметьево"

На Родину из сирийских лагерей беженцев вернулась самая большая группа российских детей - 56 мальчиков и девочек в возрасте от трех до 17 лет, передает "ТВ Центр".

Это результат огромной работы проделанной командой уполномоченного по правам ребенка. В полете ребят сопровождали врачи и психологи. Самолет ВКС России приземлился в аэропорту "Шереметьево".

Сначала детей доставят в столичные клиники, где проведут осмотр, затем в течение нескольких недель их ждет реабилитация в одном из социальных центров. И уже после их передадут родственникам из 16 регионов страны.

"Это работа большого количества министерств и ведомств. Нам помогало Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Минздрав, медицина катастроф, потому что нам коллеги помогали на протяжении всей дороги и оказывали медпомощь, осматривали детей. Ну и, конечно, это и сирийская сторона и курдская сторона, которые участвовали в переговорах", - отметила Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка.

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