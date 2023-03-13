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В подмосковном Одинцове произошел крупный пожар

10:04
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Пламя быстро распространилось более чем на 4 тысячи квадратных метров

В подмосковном Одинцове этой ночью горел склад, в котором находились автомобили и стройматериалы, передает "ТВ Центр".

Пламя быстро распространилось более чем на 4 тысячи квадратных метров. Сейчас пожарные ликвидировали открытое горение. Идет проливка. Во время тушения рухнули конструкции на площади 2 тысячи квадратов.

На борьбу с огнем были брошены 70 человек и 22 единицы техники. Пострадавших нет. По данным мобильной лаборатории, превышение ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

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