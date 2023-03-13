Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Это место, хорошо известное каждому москвичу

Центральная прогулочная часть Цветного бульвара является объектом культурного наследия и находится в хорошем состоянии. Но пешеходным тротуарам вдоль домов во многих местах явно не хватает уюта, а проезжую часть пора привести в порядок. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник в своем личном блоге, основные работы по благоустройству будут сконцентрированы в двух местах – рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро "Цветной бульвар".

Общественные туалеты, которые находятся прямо напротив выхода из метро, планируется перенести в более удобное место. Будет обновлено покрытие пешеходной зоны, разбит газон и установлены современные лавочки.

Во избежание подтоплений будут проложены дополнительные водосточные сети. Небо на Цветном бульваре планируется освободить от паутины проводов, убрав их в подземную кабельную канализацию.

Ощущение комфорта и уюта создадут новые зеленые насаждения и современные энергосберегающие уличные фонари, в результате Цветной бульвар вновь предстанет во всей своей красе, подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, как за последние годы изменилась жизнь шести районов на юго-востоке столицы, в которых проживает около миллиона москвичей. В Капотне, Кузьминках и других районах были созданы новые парки, реорганизованы промзоны, построены и отремонтированы десятки школ и поликлиник, обновлены кинотеатры и дома культуры.

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