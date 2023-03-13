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В Новгородской области задержали склонявшего мобилизованных к госизмене

09:58
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Россиянин работал на украинскую разведку

Сотрудники УФСБ по Новгородской области задержали россиянина, действовавшего в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Он принимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Подозреваемый арестован на два месяца. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

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