Си Цзиньпин призвал твердо придерживаться принципа "одного Китая"

Пекин будет противостоять сепаратизму

Китай будет выступать решительно против вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня и сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость острова. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Политик выступил на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо твердо придерживаться принципа "одного Китая" и соблюдать консенсус 1992 года, активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня.

При этом Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем, цитирует китайского лидера ТАСС.

Ранее в Пекине подчеркивали, что рост расходов на оборону продиктован новыми вызовами и не будет представлять угрозы ни для одной страны мира. Китай намерен решительно бороться против прозападного проекта независимости Тайваня.

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