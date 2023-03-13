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Жительницу Хабаровска задержали за госизмену

10:24
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали жительницу Хабаровска, активистку движения "ЯмыФургал", за государственную измену в виде финансирования ВСУ. Об этом рассказали в понедельник, 13 марта, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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В ведомстве рассказали, что подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществила переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена"). Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу. 

Ранее сообщалось, что при попытке покинуть Россию задержана женщина, подозреваемая в государственной измене. Задержанная оказывала финансовую помощь ВСУ. Ей грозит до 20 лет заключения. Лефортовский суд арестовал подозреваемую на два месяца.

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