Эта страна - еще один винтик в американском "поясе нестабильности"

Соединенные Штаты хотят открыть второй фронт против России в Грузии.

Такое мнение выразил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. По его словам, американские власти ежегодно направляет через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) помощь в размере миллионов долларов для проведения того, что равносильно "мягкому перевороту" в Грузии.

Это будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, включая создание “второго фронта” против России", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Риттер добавил, что Грузия – всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском "поясе нестабильности". Жизни простых грузин Вашингтон не интересуют, США никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты Грузии.

Следует подумать над тем фактом, что Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми “друзьями”, американцами", - резюмировал офицер в отставке.

В Тбилиси с 7 марта проходили митинги протеста из-за законопроекта об иностранных агентах.

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