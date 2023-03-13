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Россия частично возобновила публикацию внешнеторговой статистики

10:41
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Об этом рассказали в ФТС

Часть данных таможенной статистики, закрытых в 2022 году на фоне введения беспрецедентно жестких санкций против России, вновь появилась в открытом доступе.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта за 2022 год.

В ведомстве рассказали, что впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года, сообщает ТАСС.

10 марта Центробанк сообщал, что профицит внешней торговли России в январе-феврале 2023 года составил 15,3 млрд долларов — в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года (43,5 млрд). По данным ЦБ, это связано с сокращением объема экспорта товаров на фоне снижения поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта.

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