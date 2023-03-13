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Российская авиация нанесла бомбовый удар под Артемовском

11:33
  • понедельник
  • 13 марта 2023

По мосту, по которому ВСУ подвозили подкрепление и боеприпасы

Этой ночью и накануне националисты обрушили мощный удар по населенным пунктам Донбасса. На улице Левобережная в Донецке в результате прямого попадания реактивного снаряда в частный дом ранена женщина. Серьезные разрушения - в Петровском и Буденновском районах. Данные о пострадавших уточняются. А в селе Александровка ракета прилетела в здание школы, проводить занятия там сейчас невозможно.

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Киев наносит целенаправленные удары по гражданским объектам. Всего, по данным мэрии, в городе повреждено 150 школ и более 100 предприятий.

Российская армия ведет активное наступление в районе Донецка в направлении Авдеевки, стараясь обойти город с севера и запада. Подразделения ВСУ вскоре могут оказаться в котле. Тяжелые бои в Каменке. Наши подразделения заняли лесопосадку севернее поселка и оттуда ведут наступление.

Под Артемовском российская авиация нанесла бомбовый удар по мосту, по которому националистам подвозили подкрепление и боеприпасы. Теперь обороняться им станет еще труднее.

Непрерывно сменяя друг друга, по позициям ВСУ работают РСЗО БМ-21 "Град" и самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". С воздуха огневое поражение националистам наносят ударные вертолеты Ка-52.

Вдоль линии соприкосновения поиск диверсионно-разведывательных групп противника ведут подразделения морской пехоты Черноморского флота. Многие из бойцов участвовали в освобождении Мариуполя. Наши военные подчеркивают: и сегодня тактика националистов прикрываться мирными жителями не изменилась. И чтобы правильно действовать в такой сложной обстановке, на полигоне в тыловом районе спецоперации постоянно идет подготовка военнослужащих.

Инструкторы - опытные бойцы. Отрабатывают ведение боя в городе, на открытой местности и на промышленных предприятиях, где ВСУ чаще всего оборудуют свои оборонительные позиции. В один из таких укрепрайонов в Артемовске, который называют местной "Азовсталью", уже зашли российские штурмовые группы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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