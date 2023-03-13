В научном центре Минобороны наградили военнослужащих

В ближайшие дни экипаж вновь отправится на передовую для решения новых боевых задач

За храбрость, мужество и отвагу - российским военнослужащим, которые успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО, вручили государственные и ведомственные награды, передает "ТВ Центр".

В их числе - медали "За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты". Их передал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Церемония прошла в одном из научных центров Минобороны в Саратовской области. А после военнослужащим передали новую тяжелую огнемётную систему "Солнцепек". В ближайшие дни экипаж вновь отправится на передовую для решения новых боевых задач.

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