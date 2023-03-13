Российские "Кинжалы" заставили Запад содрогнуться

СМИ бьют тревогу

Удар "Кинжалом", кажется, заставил серьезно содрогнуться Запад. Российская ракета, не имеющая аналогов в мире, показала свои возможности на Украине. Зарубежные СМИ бьют тревогу. "В глобальном масштабе использование Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" усилило тревогу по поводу арсенала Кремля. Тем, что Путин обладает трудно перехватываемым оружием с ядерным потенциалом, которого нет у Соединенных Штатов и их союзников".

Еще один повод для тревоги: пока коллективный Запад занят провокациями и спонсированием украинского конфликта, Россия и Китай не просто наращивают силы, а твердо встали на путь сближения.

"США отправляют миллиарды долларов на Украину. Мы истощаем свои запасы оружия. Не дай бог Америке пришлось бы ввязаться в войну прямо сейчас с Россией или Китаем. Китай обладает самой большой армией. Ребята, у нас серьезные проблемы. Хорошо, есть же военные самолеты - тут США на первом месте, следом все равно идут Китай и Россия. Почему это важно? Китай и Россия объединяют силы", - заявил ведущий Fox News Дэн Бонгино.

"Если Россия и Китай будут сближаться, это станет проблемой. Китай должен понять: если у европейцев сложится впечатление, что он поддерживает Россию, это разрушит его репутацию", - указал Саули Ниинистё, президент Финляндии.

Впрочем, в Пекине сейчас вряд ли думают именно о репутации. На закрытии сессии Всекитайского собрания народных представителей Си Цзиньпин заявил о намерении неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем. Индо-Тихоокеанский регион сегодня - в центре внимания США.

С широкой улыбкой, в белоснежной рубашке британский премьер мчит навстречу американскому президенту. Прямо на борту самолета делится с журналистами планами AUKUS о строительстве атомных субмарин. Уже в одном из баров Сан-Диего Риши Сунак встречается с коллегой из Австралии. Будущая сделка поможет этой неядерной державе войти в семерку стран, имеющих атомные подводные лодки. Китай считает сделку нарушением договора о нераспространении ядерного оружия и настаивает на том, чтобы все последствия оценили в МАГАТЭ. Но Вашингтон не оставляет попыток пощекотать нервы Пекину.

Тем временем в Штатах закрыли второй банк за неделю. Регулирующие органы ссылаются на "серьезный системный риск". А Джо Байден готовится выступить со специальным обращением. В российском МИД напомнили, как обычно в США решают подобные проблемы.

"Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы", может каждый ребенок - бумагой и краской. Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире", - написала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова.

Насколько будут серьезными эти проблемы - пока неясно. Но биржи уже фиксируют заметное снижение доллара по отношению к евро.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"