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Дальний Восток оказался во власти циклона

11:53
  • понедельник
  • 13 марта 2023

В столичном регионе за сутки также выпала почти месячная норма осадков

Весна приветствует Владивосток мощным циклоном - за выходные здесь выросли 40-сантиметровые сугробы. Порывы ветра достигали 26 м/с. Чтобы выбраться из дома, жители - даже самые маленькие - взяли в руки лопаты. Многие решили отказаться от личного транспорта, но передвигаться по городу очень сложно. И хотя на расчистке задействована вся коммунальная техника, стихия - сильнее. На дорогах под плотным слоем снега - лед. На подъемах, которых в городе много, машины буксуют и скатываются вниз. В Хабаровском крае подняться в горку помогают спасатели.

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"Из-за сложных погодных условий сохраняются ограничения на дорогах для большегрузного транспорта, а также для пассажирского транспорта. В направлении Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом в Комсомольск-на-Амуре, а также - из Хабаровска во Владивосток. Из-за того, что циклон продолжит оказывать свое влияние на протяжении еще нескольких дней, возможны введения дополнительных ограничений на региональных и местных дорогах. Кроме этого, в результате ухудшения погодных условий и волнения моря к вечеру возможны ограничения движения паромов на переправе Ванино-Холмск. Аэропорты работают по погодным условиям", - сообщили в МЧС.

Циклон ударил по Магадану и дошел до Бурятии - ограничено движение для большегрузного и пассажирского транспорта на трассе "Байкал". Уже завтра циклон уйдет в сторону Японского моря, и погода на Дальнем Востоке начнет налаживаться.

Утро в Подмосковье для некоторых водителей началось с аварий - дорожное полотно после вчерашнего ливня, переходящего в снегопад, покрылось льдом. За воскресенье выпала почти половина месячной нормы осадков, а атмосферное давление резко упало до 723 мм. Коммунальные службы всю ночь устраняли последствия непогоды. В столичном регионе власти сегодня вновь рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Потепление обещают завтра.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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