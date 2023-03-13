В Музее обороны Севастополя началась реставрация панорамы

Специалистам предстоит проделать колоссальный объём работ

Самую сложную часть работ предстоит проделать в главном зале панорамы. Зонт-рефлектор нужно будет опустить и заменить на нем светоотражающую ткань. А затем и полностью заменить крышу. Но перед этим строителями предстоит закрыть экспозицию. Передний план уже укрыт, а сейчас реставраторы занимаются созданием защитного слоя и на самом полотне.

Это операция на сердце панорамы. Холст обеспыливают и заклеивают реставрационной бумагой. Она пропитана антисептическим раствором и медом - для эластичности. Эффективно против паразитов, пыли и влаги.

"Через полтора года все внутренние работы будут закончены, потому что здесь с полотном, с предметным планом работа ювелирная, конечно, не терпит никакой пыли, грязи и прочих воздействий, поэтому строители-реставраторы, которые занимаются самим зданием, выйдут на внешний контур, будут заниматься фасадом, территорией, а художники-ювелиры будут заниматься живописным полотном", - отметил Михаил Смородский, директор Музея обороны Севастополя.

Пока работы ведутся на нижних этажах. Строители укрепили фундамент, заполнили образовавшиеся в грунте полости раствором. Для этого пришлось пробурить 700 небольших скважин. Бетон здесь не применяют - он разрушает белый камень. Инъекции для укрепления кладки - только из раствора на основе известки. Это исторические стены - от здания еще 1905 года, которое немцы разрушили во время войны. Восстановили главный символ Севастополя только в 1948-м. А последнюю реставрацию проводили еще в 1970-х.

"Как такового содержания не было после 1991 года. Или финансирования не было, или невозможно сказать, что происходило. Но мы видим в других помещениях гипсокартон, который закрывает мрамор, мы видим двери, которые по-разному стоят, мы видим плитку, которая лежит на другой плитке", - говорит Дмитрий Орлов, руководитель проектов.

Над созданием шедевра Франц Рубо трудился три года. В основе - бой на Малаховом Кургане. Русская армия отражает натиск превосходящих сил англо-французского войска. Панораму открыли к полувековому юбилею окончания Крымской войны 1854-1855 годов. Полотно, на котором главные герои - простые солдаты, матросы и жители города, сразу же стало символом Севастополя. Во время Великой Отечественной картину удалось вынести из горящего здания и эвакуировать.

То, что видят посетители, - воссозданная копия картины Рубо, на которую советские художники добавили героев первой обороны Севастополя: адмирала Нахимова, хирурга Пирогова, Матроса Кошку. Поменялась и палитра.

"Мы знаем, что Соколов-Скаля выбрал момент не до восхода солнца, как у Рубо, а при восходе солнца, поэтому колорит был изменен на более радужный и светлый. И изменилась вся цветовая гамма, что, по его мнению, должно было усилить патриотическое звучание событий обороны Севастополя", - объясняет Ольга Богаченко, ученый секретарь Музея обороны Севастополя.

Посетителей ждет и новая экспозиция, посвященная созданию и восстановлению панорамы. А сохранившиеся фрагменты оригинального полотна Рубо можно будет увидеть в соседнем корпусе. Его откроют одновременно с завершением реставрации через два года.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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