ВСУ нужны химики, биологи и ветеринары

Киев активно вербует в ВСУ женщин с химическим и биологическим образованием.

Об этом в понедельник, 13 марта сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

"Помимо традиционных ВУС, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины", - сказал он (цитата по РИА Новости).

ВСУ интересуют женщины в возрасте от 22 до 45 лет. Подписавшим контракт выдают документы с присвоением военно-учетной специальности и отправляют в зону проведения СВО.

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