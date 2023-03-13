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Патрушев объяснил требование России об участии в следствии по "Северным потокам"

11:01
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Москва квалифицирует случившееся как теракт

Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток". Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Рассыпается версия о подрыве "Северных потоков" проукраинскими силами

Как подчеркнул Патрушев в интервью "Аргументам и фактам", любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия.

Без объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств "озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет", предупредил секретарь Совбеза.

При этом политик предложил подумать над тем, кому оказались выгодны взрывы на газопроводах. Патрушев указал, что "Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода", причем "режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему".

Что касается ФРГ, "в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон", отметил секретарь Совбеза.

Он также заявил, что для реализации терактов на "Северных потоках" необходимы были подразделения специального назначения — такие имеются, прежде всего, у США и Великобритании.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что ряд западных государств не хочет работать с российской резолюцией по теракту на газопроводах системы "Северный поток". Дипломат отметил, что вести эту работу они вынуждены, однако все сводится к тому, что "они присылают экспертов, которые лишь говорят, что "мы не видим какой-то потребности в подобном расследовании".

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