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Кабмин отчитается перед Госдумой о своей работе 22 или 23 марта

11:22
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Об этом рассказал Геннадий Зюганов

Отчет федерального правительства России о проделанной работе перед Государственной думой запланирован на 23 марта. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Парламентарий объявил об этом на круглом столе по законодательному обеспечению российского топливно-энергетического комплекса.

По словам Зюганова, председатель кабмина Михаил Мишустин выступит перед нижней палатой российского парламента с отчетом о работе правительства 23 марта, сообщает РИА Новости.

При этом в пресс-службе кабмина рассказали, что пока обсуждаются варианты 22 и 23 марта, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о ходе работы по восстановлению российской экономики. Он отметил, что задачей номер один в этой области является переориентация рынков сбыта.

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