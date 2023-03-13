Кабмин отчитается перед Госдумой о своей работе 22 или 23 марта

Об этом рассказал Геннадий Зюганов

Отчет федерального правительства России о проделанной работе перед Государственной думой запланирован на 23 марта. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Парламентарий объявил об этом на круглом столе по законодательному обеспечению российского топливно-энергетического комплекса.

По словам Зюганова, председатель кабмина Михаил Мишустин выступит перед нижней палатой российского парламента с отчетом о работе правительства 23 марта, сообщает РИА Новости.

При этом в пресс-службе кабмина рассказали, что пока обсуждаются варианты 22 и 23 марта, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о ходе работы по восстановлению российской экономики. Он отметил, что задачей номер один в этой области является переориентация рынков сбыта.

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