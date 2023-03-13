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В Сбере предупредили о всплеске мошенничества якобы о госизмене

11:58
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Клиент якобы переводит деньги на нужды ВСУ

Сбербанк рассказал о мошенничестве, в котором жертву обвиняют якобы в измене Родине.

Аферисты звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Они сообщают, что якобы сотрудник банка украл персональные данные и осуществляет с карты клиента переводы в пользу армии Украины.

"А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы", - сообщили журналистам в пресс-службе банка.

Затем мошенники представляются "службой безопасности банка", вынуждая клиента перевести свои средства на счета. Некоторые даже вынуждают жертву взять кредит для того, вычислить "сотрудника" банка, якобы укравшего персональные данные клиента.

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