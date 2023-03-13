На границе с Казахстаном задержали россиянина за подготовку к госизмене

Он намеревался уехать на Украину

В Астраханской области у границы с Казахстаном задержали жителя Петрозаводска, который пытался уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС России.

По данным регионального управления ФСБ России, мужчина был ярым противником спецоперации. Он решил отправиться на Украину, чтобы вступить в ряды украинской армии.

Фигурант купил медикаменты и специальную амуницию и нашел тех, кто мог бы ему помочь добраться до Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене".

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