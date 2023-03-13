В России с коронавирусом госпитализировали 619 человек

Скончались 34 пациента

За сутки в России госпитализированы 619 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 10268 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 9476 человек, скончались 34 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1699 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 116. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1168 человек, в Московской области – 107.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 22433361 случай заболевания, зарегистрировано 396620 летальных исходов.

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