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Москвичам пообещали апрельскую погоду

11:41
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Воздух прогреется до плюс 7 градусов

В течение недели в Москве ожидается теплая весенняя погода, соответствующая первой декаде апреля. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Приморском и Хабаровском краях разгулялась непогода

Метеоролог пояснил, что в Москву будут приходить теплые воздушные массы с юга и юго-востока, сформированные в акватории Средиземного моря. Во вторник днем прогнозируется плюс 3-5 градусов, далее в течение всей недели в Москве температура будет превышать норму на 4-5 градусов и соответствовать первой декаде апреля.

Самый теплый день этой недели — среда, положительные температуры будут и ночью — плюс 1-3 градусов, и днем — до плюс 7. Такая же погода ожидается в четверг, но в этот день пройдут небольшие осадки в виде дождя.

В пятницу ночью в Москве будет около нуля, а днем — плюс 5-7 градусов. В субботу и воскресенье ожидается примерно такая же погода, но с субботы на Москву будет распространяться гребень высокого давления, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ранее синоптики сообщили о циклоне в столичном регионе. Днем 12 марта прошел дождь при плюсовой температуре, в ночь на понедельник похолодало до минус четырех градусов и пошел мокрый снег. Ожидается, что в центральной части России 12-13 марта выпадет рекордное количество осадков.

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