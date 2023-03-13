Объем монолита станции "Кленовый бульвар" БКЛ равен конструктиву трех станций метро

Строительство станции велось в котловане рекордной длины – 644 метра

При строительстве станционного комплекса "Кленовый бульвар" уложено более 90 тысяч кубометров бетона, что по объему равно конструктиву трех обычных станций. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что строительство станции "Кленовый бульвар" велось в котловане рекордной длины – 644 метра, из которых 453 метра занимает зона путевого развития. Она включает группу камер съездов для перехода подвижного состава с одного пути на другой, два оборотных тупика и пункт технического осмотра поездов. Каждый тупик предназначен для оборота и ночного отстоя одного восьмивагонного состава и оборудован служебной платформой. Пункт технического осмотра, в свою очередь, обеспечит техническое обслуживание электропоездов.

Руководитель Строительного комплекса Москвы добавил, что протяженность самой станции при этом составляет 191 метр.

По словам генерального директора "МИПСТРОЙ 1" (входит в Группу компаний "Мосинжпроект", выступающую генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых станций столичного метро) Константина Маслакова, строительство станционного комплекса в таком протяженном котловане и в условиях водонасыщенных грунтов потребовало применения специальных методов.

Маслаков уточнил, что зона строительства станции отличается сложной гидрогеологией – водонасыщенные грунты, высокий уровень грунтовых вод. При этом в непосредственной близости, всего в 50 метрах, протекает Москва-река. Чтобы снять излишнее гидростатическое давление на ограждающие конструкции котлована и исключить открытие водопроявлений при проведении земляных работ, мы использовании водопонизительные системы, в частности, контурное водопонижение. Кроме того, чтобы избежать смещения ограждающих конструкций внутрь котлована, мы смонтировали дополнительный пояс крепления.

Руководитель "МИПСТРОЙ 1" также добавил, что перегонный тоннель в сторону станции "Нагатинский затон", проходящий под Москвой-рекой, выполнен из тюбингов с металлоизоляцией: для увеличения жесткости и прочности внешний железобетонный слой тоннеля изнутри усилен стальной конструкцией.

Создание Большой кольцевой линии – главный проект отечественного метростроения. Ее длина составляет 70 км, здесь расположена 31 станция. Большое кольцо связывает существующие и перспективные линии Московского метрополитена, платформы МЦК и МЦД.

Ранее Андрей Бочкарёв рассказал, что путевые стены трех станций БКЛ — "Савеловская", "Марьина Роща" и "Рижская" — выполнены в стиле лофт. Для него характерно использование "промышленных" элементов в дизайне. Чугунные тюбинги украсили путевые стены трех станций БКЛ, пассажиры могут полюбоваться естественной красотой металла.

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