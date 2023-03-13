В России предложили расширить основания для скидки при уплате штрафов

В ряде случаев можно сократить штраф на 50%

Российское общественное объединение предпринимателей "Опора России" предлагает отменить зависимость уплаты штрафов со скидкой в 50% от механизмов выявления правонарушений.

Согласно документу, направленному организацией в Министерство юстиции, предприниматели не могут претендовать на двукратное сокращение суммы штрафа за административное правонарушение при уплате штрафа в течение 20 дней, если нарушения были обнаружены во время прокурорской проверки.

В результате одной и той же общественной опасности одного и того же деяния штрафы различаются в два раза исключительно в зависимости от фактора, на который сам предприниматель никак повлиять не может — от вида государственного контроля (надзора), когда прокурорская проверка становится непоименованным в законе отягчающим обстоятельством, на которое само привлекаемое лицо не может повлиять, отметили в "Опоре России".

С учетом этого авторы обращения просят внести поправки в КоАП, в частности, отменить зависимость уплаты штрафов со скидкой от механизмов выявления правонарушений, сообщает ТАСС.

Ранее в России действовала 30%-ная скидка на уплату пошлин при оформлении услуг на портале Госуслуг, однако в конце 2022 года она была отменена. Глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что это не распространится на действующую 50%-ную скидку на уплату штрафов.

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