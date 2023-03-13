Собянин: Единый центр поддержки участников СВО и их семей с момента открытия обработал 3,5 тыс обращений

Большое внимание уделяется оказанию психологической помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в Едином центре поддержки участников СВО и их семей обработал 3,5 тысячи обращений за первые недели после открытия.

Центр принимает обращения не только мобилизованных и их близких, но и добровольцев, контрактников, специалистов гражданских специальностей и оказывающих помощь в зоне СВО волонтеров, уточнил глава города.

"Большое внимание в центре уделяется оказанию психологической помощи как взрослым, так и детям. Кроме этого, люди приходят за юридическими консультациями, получением услуг городских сервисов. Активно интересуются прохождением программ профессиональной переподготовки, просят помочь в поиске работы и многое другое", - добавил Собянин.

Центр работает ежедневно в Береговом проезде, 8с2. Горячая линия: +7 (495) 870-55-45.

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