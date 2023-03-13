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Первые весенние паводки зафиксированы в России

12:42
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Ситуация находится на контроле МЧС

Первые весенние паводки зафиксированы на территории нескольких регионов России. Об этом рассказали в понедельник, 13 марта, в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве пояснили, что в течение недели в связи с повышением среднесуточной температуры, интенсивным снеготаянием, а также выпадением осадков в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах произошло подтопление территорий в 13 субъектах.

При этом в 22 населенных пунктах подтоплен 41 частный жилой дом, 42 низководных моста, 10 участков автомобильных дорог и 810 приусадебных участков. Больше всего подтопленных домов в Саратовской области — 35 зданий, в которых проживают 52 человека. Для них подготовлены четыре пункта временного размещения.

Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям, пострадавшим от паводка, проводят подворовые обходы, оказывают адресную помощь населению, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области начался паводок. Вышедшие из берегов реки подтопили несколько мостов. Спасатели организовали для жителей лодочную переправу.

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