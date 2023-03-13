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Митрополит УПЦ Павел: Апокалипсис начинается с Украины

12:41
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Власть сама подталкивает к этому

Религиозная война, которую ведет украинская власть, приведет к тому, что апокалипсис начинается с Украины.

Об этом в понедельник заявил наместник монастыря митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел, комментируя предъявленное монахам требование киевских властей покинуть Киево-Печерскую лавру

"Внуки революции, внуки вождей гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благом. Наверное, апокалипсис начинается с Украины", - приводит его слова РИА Новости.

Монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни, подчеркнул наместник монастыря.

Ранее стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" обязал священнослужителей канонической УПЦ покинуть здания. С 29 марта монастырь переходит в государственную собственность.

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Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
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