Митрополит УПЦ Павел: Апокалипсис начинается с Украины

Власть сама подталкивает к этому

Религиозная война, которую ведет украинская власть, приведет к тому, что апокалипсис начинается с Украины.

Об этом в понедельник заявил наместник монастыря митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел, комментируя предъявленное монахам требование киевских властей покинуть Киево-Печерскую лавру

"Внуки революции, внуки вождей гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благом. Наверное, апокалипсис начинается с Украины", - приводит его слова РИА Новости.

Монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни, подчеркнул наместник монастыря.

Ранее стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" обязал священнослужителей канонической УПЦ покинуть здания. С 29 марта монастырь переходит в государственную собственность.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"