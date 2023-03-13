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Минпросвещения поддержало идею введения школьных значков

13:01
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Они могут стать элементом школьной формы

Министерство просвещения России концептуально поддержало идею введения школьных значков как элемента формы учеников. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Андрея Корнеева на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой, выступившей с соответствующей инициативой.
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Министерство изучило предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения.

Вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения России будут дополнительно проработаны совместно с Российским движением детей и молодежи "Движение первых", цитирует ответ Корнеева ТАСС.

В ноябре 2022 года заместитель российского министра просвещения Татьяна Васильева отмечала, что введение единой школьной формы в России — еще не решенный вопрос. Представитель Минпросвещения уточняла, что обсуждение единой школьной формы — это пока не планы, а "вопрос, который был поднят и поднимается часто и самими родителями".

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