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В работе "ВКонтакте" произошел массовый сбой

13:06
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Пользователей "выкидывает" из аккаунта

В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел массовый сбой.

Это следует из данных детектора сбоев компании Brand Analytics и сервиса DownRadar. Пользователи жаловались на то, что не могут зайти в аккаунт либо их "выкидывало" из аккаунта.

"У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме", - подтвердили информацию "Коммерсанту" в пресс-службе социальной сети.

Больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Краснодара и столицы Белоруссии Минска.

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